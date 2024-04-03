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В Севастополе прошёл полуфинал чемпионата… электриков
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе прошёл полуфинал чемпионата… электриков

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:03 03.04.2024

Сегодня в Севастополе впервые состоялся полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK. Прошёл он в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности.

В Севастополе чемпионат электриков проходит впервые. Организатор чемпионата – российская электротехническая компания IEK GROUP. Целью этой компании является не только проведение чемпионата, но и обучение студентов. Очень важно, что сегодня на одной площадке участвуют в соревнованиях не только частные электромонтажники, но и студенты старших курсов колледжей Севастополя. Для наших студентов это возможность получить уникальный опыт, повысить свою квалификацию, обменяться опытом и познакомиться с представителями ведущих работодателей нашего города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Программа полуфинала включала в себя также мастер-классы для школьников по IEK и DENZEL. Ребята смогли поговорить с экспертами и узнать много нового об электрике.

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На самом деле, я теперь всерьёз задумываюсь связать свою жизнь с этим. Мне всегда было интересно разбираться с электрикой, что-нибудь попробовать собрать и подключить. А теперь я вижу, что электрика – это намного больше, чем свет в доме. Это целая система, которую нужно постараться изучить», – поделился один из школьников.

Всего на участие в полуфинале в Севастополе подали 156 заявок. Победителями и призёрами стали:

  • 1 место — Дмитрий Фомин;
  • 2 место — Валерий Аникеев;
  • 3 место — Дмитрий Силин.

Обладатели первых трёх мест отправятся на финал в Москву, где соберутся 30 лучших электриков России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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