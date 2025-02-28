В Севастополе прошёл полуфинал VIII Открытого Чемпионата Электриков IEK

В 2025 году за возможность попасть на соревнования в Севастополь соревновались около 200 электриков из 20 регионов, семь федеральных округов Российской Федерации. За высокое звание победителя в компетенции «Электромонтажник» соревнуются 15 участников, пять из них – это студенты Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности и Морского колледжа СевГУ.

Проведение полуфинала – это значимое событие для нашего города, особенно для развития системы подготовки кадров по такой востребованной профессии. Для наших студентов это возможность получить уникальный опыт, повысить свою квалификацию, обменяться опытом и познакомиться с представителями ведущих работодателей нашего города. Данный чемпионат, как и любой другой, проводится для того, чтобы ребята могли отточить свое мастерство, показать свой уровень, перенять опыт у профессионалов. Обязательно на таких чемпионатах присутствуют работодатели, которые в дальнейшем могут предложить ребятам работу, либо предоставлять место для практики. Студенты колледжей проходят практику не только на базе своих учреждений, в мастерских, но и на базе предприятий. Организатором и спонсором Чемпионата электриков является компания IEK. Победители отправятся на финал, который пройдет 20 мая в Казани. От категории работающих специалистов поедут два человека, а от категории юниоров (студентов) один человек, – рассказал первый заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по данным Минтруда РФ.

В Севастополе молодые кадры готовят три учреждения профессионального образования: Колледж информационных технологий и промышленности, Морской колледж Севастопольского государственного университета и Судостроительный колледж

В чемпионате есть несколько этапов: сначала идет дистанционный отбор, то есть электрики, которые хотят поучаствовать в чемпионате, сначала проходят тестирование, которое было разработано Московским энергетическим институтом. В отборочном этапе были теоретические задачи, а также практические, решение которых участники направляликомиссии. Полуфиналистами стали 15 человек, 10 человек-практикующие специалисты, со стажем работы более двух лет, остальные пять претендентов – студенты колледжей.

В состав экспертного жюри входят представители колледжей Севастополя – мастера производственного обучения и преподаватели, коллеги из Краснодарского края.

Общий призовой фонд чемпионата – 3 млн рублей, но если мы говорим про полуфинал-в нем победитель в основной возрастной группе получит 50 тысяч рублей, в юниорской – 30 тысяч рублей, на финальном этапе призы порядка 200 тысяч рублей, – рассказал руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями компании IEK Петр Некрасов.

Организаторы планируют направлять ребят на чемпионаты международного уровня. Петр Некрасов также рассказал, что чемпионат становится международным: в финале будут участвовать жители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В полуфинале участники выполняют два задания: первый модуль – программирование, в ходе которого необходим онаписать программу управления для умного дома, который должен обеспечивать не просто удобство эксплуатации, а самое главное высокую энергоэффективность. Второй модуль – создание электроустановки, которая включает в себя элементы как бытовой системы энергоснабжения, так и промышленной: система освещения, энергоснабжения, управления электроприводом – все то, что есть на современных предприятиях и в наших жилищах, – рассказал главный эксперт чемпионата Андрей Мочалкин.

По итогам полуфинала лучшими стали:

В категории «Профессионалы»:

1 место — Дмитрий Силин

2 место — Дмитрий Вольт

3 место — Арсен Сейтаблаев

В категории «Юниоры (студенты)»:

1 место – Артем Гапенюк, Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности

2 место — Лев Юрасов, Морской колледж СевГУ

3 место — Владимир Канцыба и Георгий Москвин, Морской колледж СевГУ

Напомним, в 2024 году в Севастополе впервые прошел полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK. На одной площадке участвовали не только частные электромонтажники, но и студенты старших курсов – 15 конкурсантов в общем зачете.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя