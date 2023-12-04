В Севастополе прошёл спортивный праздник «Поверь в себя»

В преддверии Международного Дня инвалидов в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» прошел спортивный праздник «Поверь в себя».

Международный День инвалидов по традиции отмечается в начале декабря. В преддверии этого праздника по всей стране проходят тематические мероприятия,которые дают возможность детям, молодёжи и взрослым с ОВЗ провести совместный досуг, почувствовать дух единения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта города Севастополя Сергея Резниченко.

Более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, родители и сопровождающие спортсменов-инвалидов, а также сотрудники Центра «Инваспорт» приняли участие в мероприятии.

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году провозгласила 3 декабря Международным днём людей с ОВЗ. Сегодня здесь присутствуют спортсмены, которые занимаются в центре «Инваспорт»: те, кто недавно пришел к нам и те, кто уже достиг высоких спортивных результатов. Мы пригласили Вас сюда, чтобы вместе провести этот праздник. Вам представится возможность участвовать в состязаниях на площадках, которые приготовили наши тренеры, – торжественно поприветствовал всех участников директор ГБУ ДО «САШ – Центр «Инваспорт» Евгений Мащенко.

В рамках праздника для участников были подготовлены эстафеты и соревнования для всех спортсменов по дисциплинам: дартс, кибер спорт, бочча, напольный керлинг, броски на точность мячем в кольцо. В завершении праздника всем участникам вручили памятные подарки и сувениры.

Спортивный праздник прошёл с целью пропаганды здорового образа жизни среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, популяризации и дальнейшего развития спорта среди них в нашем регионе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя