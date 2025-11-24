В Севастополе прошёл второй тур IX регионального конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿

Участники выполняли комплекс практических заданий, требующих не только уверенного владения законодательством, но и умения анализировать правовые ситуации, аргументированно отстаивать свою позицию и работать в условиях ограниченного времени.

Каждый конкурсант продемонстрировал собственный профессиональный стиль, глубину знаний и готовность к развитию. По итогам второго тура сформирован список участников, которые проходят в финал и продолжат борьбу за звание «Профессиональный юрист Севастополя».

Государственно-правовая номинация:

• Лехмус Алёна Игоревна

• Мелешина Ксения Борисовна

• Мелешников Дмитрий Андреевич

• Дудник Екатерина Владимировна

Государственно-правовая номинация среди студентов:

• Белоус Полина Александровна

• Любимский Руслан Викторович

• Ворожка Дарья Александровна

Гражданско-правовая номинация:

• Вахтина Анастасия Юрьевна

• Маланчук Екатерина Игоревна

• Агапова Ирина Владимировна

Гражданско-правовая номинация среди студентов:

• Биган Анна Сергеевна

• Махонько Александра Игоревна

• Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна

• Ерин Ян Андреевич

Уголовно-правовая номинация:

• Кныш Анна Юрьевна

• Горохова Юлия Константиновна

• Никулин Олег Олегович

• Еремеев Денис Викторович

Уголовно-правовая номинация среди студентов:

• Литуненко Елена Сергеевна

• Долженко Иван Александрович

• Ермаков Даниил Сергеевич

Поздравляем победителей второго тура и желаем им успешного выступления в третьем этапе конкурса!

III тур

Заключительный, финальный тур конкурса, состоится 27 ноября 2025 года по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ):

начало подготовки — в 11:00.

защита перед жюри — в 13:00.

Участникам будут предложены материалы судебного дела по номинациям (с уже вступившим в силу решением). Необходимо подготовить правовое заключение и представить свою позицию перед жюри.

Жюри по 10-балльной системе оценивает ответы финалистов. Баллы суммируются, выводится средний балл и округляется до десятых. Финалист, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации, является победителем Конкурса в данной номинации. Имена победителей определятся сразу после защит конкурсантов.

источник: Нотариальная палата города Севастополя