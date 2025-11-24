Прямо сейчас:
В Севастополе прошёл второй тур IX регионального конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:26 24.11.2025

Участники выполняли комплекс практических заданий, требующих не только уверенного владения законодательством, но и умения анализировать правовые ситуации, аргументированно отстаивать свою позицию и работать в условиях ограниченного времени.

Каждый конкурсант продемонстрировал собственный профессиональный стиль, глубину знаний и готовность к развитию. По итогам второго тура сформирован список участников, которые проходят в финал и продолжат борьбу за звание «Профессиональный юрист Севастополя».

Государственно-правовая номинация:

• Лехмус Алёна Игоревна
• Мелешина Ксения Борисовна
• Мелешников Дмитрий Андреевич
• Дудник Екатерина Владимировна

Государственно-правовая номинация среди студентов:

• Белоус Полина Александровна
• Любимский Руслан Викторович
• Ворожка Дарья Александровна

Гражданско-правовая номинация:

• Вахтина Анастасия Юрьевна
• Маланчук Екатерина Игоревна
• Агапова Ирина Владимировна

Гражданско-правовая номинация среди студентов:

• Биган Анна Сергеевна
• Махонько Александра Игоревна
• Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна
• Ерин Ян Андреевич

Уголовно-правовая номинация:

• Кныш Анна Юрьевна
• Горохова Юлия Константиновна
• Никулин Олег Олегович
• Еремеев Денис Викторович

Уголовно-правовая номинация среди студентов:

• Литуненко Елена Сергеевна
• Долженко Иван Александрович
• Ермаков Даниил Сергеевич

Поздравляем победителей второго тура и желаем им успешного выступления в третьем этапе конкурса!

III тур

Заключительный, финальный тур конкурса, состоится 27 ноября 2025 года по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ):

  • начало подготовки — в 11:00.
  • защита перед жюри — в 13:00.

Участникам будут предложены материалы судебного дела по номинациям (с уже вступившим в силу решением). Необходимо подготовить правовое заключение и представить свою позицию перед жюри.

Жюри по 10-балльной системе оценивает ответы финалистов. Баллы суммируются, выводится средний балл и округляется до десятых. Финалист, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации, является победителем Конкурса в данной номинации. Имена победителей определятся сразу после защит конкурсантов.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

