В Севастополе прошёл второй тур IX регионального конкурса «Профессиональный юрист Севастополя»﻿

Участники выполняли комплекс практических заданий, требующих не только уверенного владения законодательством, но и умения анализировать правовые ситуации, аргументированно отстаивать свою позицию и работать в условиях ограниченного времени.
Каждый конкурсант продемонстрировал собственный профессиональный стиль, глубину знаний и готовность к развитию. По итогам второго тура сформирован список участников, которые проходят в финал и продолжат борьбу за звание «Профессиональный юрист Севастополя».
Государственно-правовая номинация:
• Лехмус Алёна Игоревна
• Мелешина Ксения Борисовна
• Мелешников Дмитрий Андреевич
• Дудник Екатерина Владимировна
Государственно-правовая номинация среди студентов:
• Белоус Полина Александровна
• Любимский Руслан Викторович
• Ворожка Дарья Александровна
Гражданско-правовая номинация:
• Вахтина Анастасия Юрьевна
• Маланчук Екатерина Игоревна
• Агапова Ирина Владимировна
Гражданско-правовая номинация среди студентов:
• Биган Анна Сергеевна
• Махонько Александра Игоревна
• Абдрахманова Эльвира Рафаэлевна
• Ерин Ян Андреевич
Уголовно-правовая номинация:
• Кныш Анна Юрьевна
• Горохова Юлия Константиновна
• Никулин Олег Олегович
• Еремеев Денис Викторович
Уголовно-правовая номинация среди студентов:
• Литуненко Елена Сергеевна
• Долженко Иван Александрович
• Ермаков Даниил Сергеевич
Поздравляем победителей второго тура и желаем им успешного выступления в третьем этапе конкурса!
III тур
Заключительный, финальный тур конкурса, состоится 27 ноября 2025 года по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, 23 (СевГУ):
- начало подготовки — в 11:00.
- защита перед жюри — в 13:00.
Участникам будут предложены материалы судебного дела по номинациям (с уже вступившим в силу решением). Необходимо подготовить правовое заключение и представить свою позицию перед жюри.
Жюри по 10-балльной системе оценивает ответы финалистов. Баллы суммируются, выводится средний балл и округляется до десятых. Финалист, набравший наибольшее количество баллов в своей номинации, является победителем Конкурса в данной номинации. Имена победителей определятся сразу после защит конкурсантов.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
