В Севастополе прошёл выпускной бал «Орлят России»

В детском центре «Корсунь» — филиале Международного детского центра «Артек» — состоялся выпускной бал участников Всероссийского проекта «Содружество Орлят России».

Праздничное событие объединило 250 обучающихся четвертых классов из севастопольских школ № 12, 19, 23, 33, 52 и школы «ЭКОТЕХ+», активно принимающих участие в проектах и инициативах программы.

Участниками события также стали директора школ, педагоги и родители.

Выпускной у Орлят состоится дважды: на праздничном балу программы «Содружество Орлят России», когда они приобретут статус наставников для своих младших товарищей, а второй выпускной пройдет в школах, когда ребята покинут стены начальной школы и перейдут в среднее звено образования, — отметила заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус.

Творческую программу выпускного бала продолжила церемония вступления Орлят России в Движение Первых.

Выпускной бал стал ярким завершением удивительного путешествия в мир дружбы, открытий и первых побед — шагом, который, мы надеемся, запомнится ребятам на всю жизнь. Теперь Орлята России, которые прошли программу, выступят в своих школах наставниками для первоклассников. Это очень важная история личностного роста каждого ребенка, и в то же время в программе особое внимание уделяется именно командной работе, — рассказала региональный координатор Всероссийской программы «Орлята России» Наталья Загородняя.

Напомним, что программа социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». Программа реализуется во всех севастопольских школах с 2021 года. Сообщество «Орлят России» в Севастополе насчитывает более 16 500 севастопольцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя