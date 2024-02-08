 В Севастополе простились с добровольцами – героями СВО

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух героев, настоящих воинов — гвардии младшего сержанта Константина Бондаренко и старшину 2-й статьи Александра Карпушкина.

Константин Юрьевич Бондаренко родился и вырос в Севастополе в Андреевке. Окончил Андреевскую среднюю школу №20. С детства мечтал о военной службе, старательно готовил себя к ней, занимался спортом, был большим патриотом Севастополя. Отслужив срочную военную службу, Константин практически сразу в сентябре 2022 года добровольно прибыл военкомат и был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Имея хорошую военную и физическую подготовку, воевал умело и старательно, пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Константин Бондаренко погиб в Херсонской области, возле Крынок.

Александр Николаевич Карпушкин родился и вырос в Севастополе. Окончил школу-интернат №14, очень любил военную службу, был воспитанником в военном оркестре. Отслужив срочную военную службу, Александр Николаевич пошел работать в отряд военизированной охраны. Был большим патриотом своей страны и родного Севастополя. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве. После начала СВО не мог оставаться равнодушным и принял решение встать на защиту интересов своей страны. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал глава города.

По информации Михаила Развожаева, Александр Карпушкин геройски погиб, спасая своих боевых товарищей в боях на Херсонском направлении под Потемкино.

Будем помнить наших героев!