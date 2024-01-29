Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе простились с ефрейтором-гвардейцем. Погиб в Херсонской области
актуально в республике
В Севастополе простились с ефрейтором-гвардейцем. Погиб в Херсонской области

В Севастополе простились с ефрейтором-гвардейцем. Погиб в Херсонской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:09 29.01.2024

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора Руслана Вермий.

Руслан Николаевич родился и вырос в Севастополе. В 1997 окончил школу № 49, затем Севастопольский индустриальный колледж. Отслужив срочную военную службу, Руслан Николаевич долгое время работал механиком в Севтранстресте. В сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения CBO. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Руслан Вермий погиб на боевом посту возле поселка Кардашинка Херсонской области. Вечная память герою-гвардейцу!

Узнайте больше:  Лечебные учреждения Крыма продолжают оказывать медицинскую помощь жителям новых регионов

В Севастополе простились с ефрейтором-гвардейцем. Погиб в Херсонской области

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.