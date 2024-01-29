В Севастополе простились с ефрейтором-гвардейцем. Погиб в Херсонской области

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора Руслана Вермий.

Руслан Николаевич родился и вырос в Севастополе. В 1997 окончил школу № 49, затем Севастопольский индустриальный колледж. Отслужив срочную военную службу, Руслан Николаевич долгое время работал механиком в Севтранстресте. В сентябре 2022 года был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения CBO. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.