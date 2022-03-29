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В Севастополе простились с героем-десантником, освобождавшим Мариуполь

В Севастополе простились с героем-десантником, освобождавшим Мариуполь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 29.03.2022

Сегодня в Севастополе простились с Дмитрием Петровичем Савицким — гвардии старшим матросом, водителем разведывательной десантной роты разведывательного батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

О герое-десантнике рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

Родился в Свердловске, на территории сегодняшней Луганской народной республики, с 2020 года служил в войсковой части 13140 в Севастополе, сначала по призыву, потом по контракту. Десантная рота разведывательного батальона — всегда на передовой по определению. Дмитрий Петрович погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов.

Соболезнования родным и близким героя. Вечная память Дмитрию.

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В Севастополе простились с героем-десантником, освобождавшим Мариуполь


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