В Севастополе простились с героем-десантником

Накануне в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Сергея Золотого.

Сергей Александрович Золотой родился и вырос в Херсонской области. В Севастополь переехал в 2009 году. Срочную службу служил во внутренних войсках, где получил хорошую военную подготовку. Работал в строительных организациях Севастополя. Летом 2023 года заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, службу проходил в воздушно-десантных войсках. Был прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.