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В Севастополе простились с героем-десантником
Иллюстрация: triptonkosti.ru

В Севастополе простились с героем-десантником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:09 20.03.2024

Накануне в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Сергея Золотого.

Сергей Александрович Золотой родился и вырос в Херсонской области. В Севастополь переехал в 2009 году. Срочную службу служил во внутренних войсках, где получил хорошую военную подготовку. Работал в строительных организациях Севастополя. Летом 2023 года заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, службу проходил в воздушно-десантных войсках. Был прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с героем-десантником

Сергей Александрович Золотой геройски погиб в бою на Запорожском направлении. Будем помнить настоящего воина, севастопольского героя-десантника!

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