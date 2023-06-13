В Севастополе простились с героем-добровольцев – воином ЧВК «Вагнер»

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь героя СВО — бойца ЧВК «Вагнер» — Павла Соколова.

Родился Павел Владимирович в Артёме Приморского края. Рано пошел работать на кирпичный завод, получил строительную специальность — работал строителем всю жизнь. В 2016 году приехал в Севастополь, познакомился здесь со своей будущей женой, создал семью. Здесь в Севастополе участвовал в стройке таких крупных объектов как Балаклавская ТЭС. В прошлом году поехал на строительные работы в Мелитополь. А весной этого года решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер», — рассказал биографию воина-добровольца губернатор Севастополя Михаил Развожаев.