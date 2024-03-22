В Севастополе простились с героем, искупившим свою вину кровью

Накануне в Севастополе проводили в последний путь героя СВО — стрелка штурмового отряда «Шторм Z» Дмитрия Добрицкого.
Дмитрий Александрович Добрицкий родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №4, затем в 2018 году Севастопольский судостроительный колледж. Работал в одной из управляющих компаний города. В 2019 году был осужден и направлен в место отбывания наказания. В 2023 году решил искупить свою вину, заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Дмитрий Александрович Добрицкий погиб в бою в районе Кременной ЛНР. Вечная память воину!
СПРАВКА: «Шторм Z» — специальное добровольческое штурмовое подразделение Минобороны РФ, в которое бойцов набирают, в том числе из тюрем, лагерей, исправительных и принудительных центров. «Шторм Z» сражается на самых сложных участках специальной военной операции (СВО).
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