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В Севастополе простились с героем-морским пехотинцем

В Севастополе простились с героем-морским пехотинцем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:54 16.03.2022

В Севастополе сегодня проводили в последний путь Виктора Николаевича Шпыхова — гранатомётчика 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Виктор родился в Крыму, окончил Агропромышленный колледж, но свой жизненный путь связал с самой севастопольской профессией — военного. Стал морпехом. Когда началась спецоперация, отправился на Украину сражаться с нацистами. Героически погиб в бою, — рассказал глава города.

Вечная память Виктору, искренние соболезнования родным и близким.

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В Севастополе простились с героем-морским пехотинцем


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