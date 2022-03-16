В Севастополе простились с героем-морским пехотинцем

В Севастополе сегодня проводили в последний путь Виктора Николаевича Шпыхова — гранатомётчика 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Виктор родился в Крыму, окончил Агропромышленный колледж, но свой жизненный путь связал с самой севастопольской профессией — военного. Стал морпехом. Когда началась спецоперация, отправился на Украину сражаться с нацистами. Героически погиб в бою, — рассказал глава города.

Вечная память Виктору, искренние соболезнования родным и близким.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!