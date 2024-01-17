В Севастополе простились с героем, погибшим в ДНР, в боях за Клещеевку

Ценой своей жизни спас боевого товарища.

Накануне в Севастополе проводили в последний путь ефрейтора Вениамина Божемовского.

Вениамин Денисович родился и провел детство в Байдарской долине (в селах Подгорном и Орлином). Окончил школу №47 в Орлином, затем с отличием — Севастопольский колледж информационных технологий по специальности «автомеханик». После прохождения воинской службы по призыву работал на различных предприятиях города. Летом 2023 года принял решение о заключении контракта с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения CBO, – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Последние свои дни герой-севастополец воевал на Бахмутском направлении, где сейчас наши войска расширяют зону контроля. В районе Клещеевки идут серьезные бои, наши воины выбивают противника с высот. Вениамин Денисович Божемовский ценой своей жизни спас раненого товарища.

Будем помнить нашего героя!