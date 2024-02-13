В Севастополе простились с героем СВО из Качи

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко.

Василий Васильевич родился в Сумской области, еще ребёнком вместе с семьей переехал в Крым, вырос и окончил школу в с. Фурмановка Бахчисарайского р-на. Затем окончил Севастопольское ПТУ №3 по специальности «судосборщик». Отслужив срочную военную службу Василий Васильевич вернулся в Крым, работал на предприятиях Бахчисарайского и Симферопольского районов. Затем переехал жить в п. Кача. Летом 2023 года заключил контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.