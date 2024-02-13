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В Севастополе простились с героем СВО из Качи

В Севастополе простились с героем СВО из Качи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:43 13.02.2024

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Василия Гавриленко.

Василий Васильевич родился в Сумской области, еще ребёнком вместе с семьей переехал в Крым, вырос и окончил школу в с. Фурмановка Бахчисарайского р-на. Затем окончил Севастопольское ПТУ №3 по специальности «судосборщик». Отслужив срочную военную службу Василий Васильевич вернулся в Крым, работал на предприятиях Бахчисарайского и Симферопольского районов. Затем переехал жить в п. Кача. Летом 2023 года заключил контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с героем СВО из Качи

Рядовой Василий Гавриленко геройски погиб в бою районе не Невельского в ДНР. Будем помнить храброго воина!

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