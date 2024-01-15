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В Севастополе простились с героем СВО – механиком-водителем, погибшим в Петровском районе Донецка

В Севастополе простились с героем СВО – механиком-водителем, погибшим в Петровском районе Донецка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:11 15.01.2024

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь рядового Артема Щербашина, механика–водителя 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Артем Игоревич родился в Волгодонске Ростовской области. В 1997 году семья переехала в Севастополь, где Артем окончил школу № 34. Также он посещал детскую флотилию, где освоил азы военно-морской службы, после чего Артем Игоревич обучался в Севастопольском филиале Академии водного транспорта имени Ф.Ф. Ушакова. В 2009 – 2010 г.г. проходил срочную военную службу. После увольнения в запас трудился на предприятиях города. После объявления частичной мобилизации добровольно явился в военкомат и был призван в ряды ВС РФ. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с героем СВО – механиком-водителем, погибшим в Петровском районе Донецка

Артем Щербашин геройски погиб в ходе специальной военной операции на Украине на станции Мандрыкино Петровского района Донецка. Будем помнить нашего героя!

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