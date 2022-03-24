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В Севастополе простились с героями-морскими пехотинцами

В Севастополе простились с героями — морскими пехотинцами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 24.03.2022

В Севастополе сегодня простились с командиром и двумя бойцами 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Алексей Николаевич Шаров — гвардии полковник, командир бригады. Он погиб от пули снайпера, при проведении спецоперации в Мариуполе.

Родные Алексея Николаевича живут в Благовещенске, поэтому похоронен командир будет на Дальнем Востоке. Но имя его золотыми буквами будет вписано в историю бригады и Севастополя, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с героями-морскими пехотинцами

Ну а в городе-Герое похоронены герои-морпехи: Николай Александрович Ефимов — гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи; Роман Альбертович Тазин — гвардии старший сержант, разведчик-снайпер разведывательного отделения разведывательного батальона.

Оба младших командира проявили истинное мужество и героизм. Вечная память ребятам. Приношу соболезнования родным и близким. Скорблю, — отметил губернатор Севастополя.

В Севастополе простились с героями-морскими пехотинцами В Севастополе простились с героями-морскими пехотинцами

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