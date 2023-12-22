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В Севастополе простились с героями, погибшими на Херсонском направлении

В Севастополе простились с героями, погибшими на Херсонском направлении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:12 22.12.2023

Сегодня в Севастополе в последний путь проводили двух воинов, исполнивших свой ратный долг до конца — Ивана Серебрия, разведчика-снайпера отделения глубинной разведки роты разведывательного батальона и Ивана Тугужекова, стрелка взвода охраны батальона управления войсковой части.

Иван Анатольевич Серебрий родился и вырос в одном из поселков Одесской области. В Севастополь вместе с семьей переехал в 2015 году. Окончил Севастопольский судостроительный колледж, работал на различных предприятиях города. В мае 2023 года заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Все боевые задачи выполнял добросовестно, инициативно, проявляя мужество и воинское мастерство. Геройски погиб, отражая вражеские атаки в районе с. Крынки на Херсонском направлении.

В Севастополе простились с героями, погибшими на Херсонском направлении

Иван Владиславович Тугужеков родился в поселке Козулька Красноярского края, окончил школу в поселке Тасеево, средне-профессиональное образование получил в Красноярском педагогическом колледже №2. В Севастополь переехал в 2021 году, заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб, обороняя свои позиции в районе п. Новая Маячка на Херсонском направлении, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с героями, погибшими на Херсонском направлении

Будем помнить наших героев!

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