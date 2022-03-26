В Севастополе простились с гвардейцем-десантником

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Владимира Николаевича Кривопалова — гвардии сержанта, заместителя командира взвода – командира десантно-штурмового отделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сержант Владимир Криволапов погиб в бою за освобождение Мариуполя от украинских нацистов. Десантник был в группе вместе с замкомандующим Черноморским флотом Андреем Палием.

Вечная память и слава герою.

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