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В Севастополе простились с гвардейцем-десантником

В Севастополе простились с гвардейцем-десантником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 26.03.2022

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Владимира Николаевича Кривопалова — гвардии сержанта, заместителя командира взвода – командира десантно-штурмового отделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сержант Владимир Криволапов погиб в бою за освобождение Мариуполя от украинских нацистов. Десантник был в группе вместе с замкомандующим Черноморским флотом Андреем Палием.

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Вечная память и слава герою.

В Севастополе простились с гвардейцем-десантником


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