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В Севастополе простились с гвардейцем-сержантом. Десантник погиб при отражении атаки врага  
Фото: ВК

В Севастополе простились с гвардейцем-сержантом. Десантник погиб при отражении атаки врага  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:30 22.11.2023

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь героя-десантника, гвардии сержанта Василия Кетова.

Василий Леонидович родился и вырос в Таштаголе Кемеровской области. После школы окончил профессионально-техническое училище по специальности «слесарь-монтажник». Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики и уже тогда показал себя мужественным, умелым, инициативным воином. После окончания службы много лет проработал спасателем-десантником в спасательном отряде МЧС у себя на родине, в Кемеровской области.

В Севастополь переехал в 2020 году, работал водителем на автопредприятиях. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации в ряды ВС РФ. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Все боевые задачи выполнял умело, проявляя присущие десантнику стойкость, мужество и воинское мастерство. Передавал свой опыт сослуживцам. За доблесть, проявленную в боях, награжден медалью «За отвагу», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Василий Кетов геройски погиб, отражая вражеские атаки на Херсонском направлении.

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В Севастополе простились с гвардейцем-сержантом. Десантник погиб при отражении атаки врага  

Будем помнить гвардейца-десантника. Вечная память!

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