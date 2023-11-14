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В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, погибшим в Херсонской области
Архивное фото: правительство Севастополя

В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, погибшим в Херсонской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:05 14.11.2023

Сегодня в Севастополе с воинскими почестями похоронили еще одного героя СВО — гвардии ефрейтора Игоря Стечишина.

Игорь Алексеевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9. Получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018-2019 году проходил срочную военную службу. После окончания службы работал на Качинском винзаводе. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен для прохождения службы в бригаду береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Алексеевич геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского района Херсонской области, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, погибшим в Херсонской области

Будем помнить нашего героя!

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