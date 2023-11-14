В Севастополе простились с гвардии ефрейтором, погибшим в Херсонской области

Сегодня в Севастополе с воинскими почестями похоронили еще одного героя СВО — гвардии ефрейтора Игоря Стечишина.

Игорь Алексеевич родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №9. Получил профессию в Севастопольском судостроительном колледже. В 2018-2019 году проходил срочную военную службу. После окончания службы работал на Качинском винзаводе. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен для прохождения службы в бригаду береговой обороны в п. Перевальное. Игорь Алексеевич геройски погиб под поселком Малые Копани Скадовского района Херсонской области, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.