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В Севастополе простились с командиром десантно-штурмовой роты. Погиб при выполнении боевой задачи

В Севастополе простились с командиром десантно-штурмовой роты. Погиб при выполнении боевой задачи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:26 15.04.2024

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда.

Владислав Витальевич Эйхвальд родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После школы прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях ЧФ. После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты. Воевал умело, грамотно, инициативно выполнял все задачи, поставленные командованием. Пользовался заслуженным авторитетом у своих боевых товарищей и командования. За умелое руководство боевыми действиями личного состава подразделения получил офицерское звание, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились с командиром десантно-штурмовой роты. Погиб при выполнении боевой задачи

Владислав Витальевич Эйхвальд геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!

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