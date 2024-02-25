В Севастополе простились с летчиком-гвардейцем. Геройски погиб при выполнении боевой задачи

Накануне в Севастополе проводили в последний путь капитана, летчика Федора Грабовецкого.

Федор Игоревич родился в Симферополе, в семье военнослужащего, затем вместе с семьей переехал в Качу. Учился в Качинской средней школе. Федор с детства мечтал стать военным летчиком, пойти по стопам отца. Федор поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус им. Петра Великого, после окончания которого поступил в Краснодарское высшее военное училище летчиков.

После окончания училища Федор Игоревич служил в авиационных частях ВКС ВС РФ. Летать любил, служил добросовестно и инициативно. Выполнял боевые задачи в Сирийской арабской республике. С 2023 года в составе своего подразделения выполнял задачи в зоне проведения CBO, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.