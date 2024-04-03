В Севастополе простились с молодым ученым и офицером. Геройски погиб в зоне СВО

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь младшего лейтенанта, командира взвода связи Алексея Рублевского.

Алексей Николаевич Рублевский родился во Владивостоке в семье военнослужащего, после 6 класса вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в школе №8, затем окончил судостроительный техникум и Севастопольский технический университет. Некоторое время работал на заводе по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота. Алексей Николаевич всегда увлекался астрономией, поэтому поступил на работу в Крымскую обсерваторию в поселке Научном, занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию.

Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации Алексей Николаевич был призван в ряды ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО. Будучи технически грамотным, подготовленным к военной службе человеком, воевал добросовестно, умело руководил вверенным ему подразделением, получил офицерское звание, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.