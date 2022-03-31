реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении  

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении

В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 31.03.2022

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь трех моряков с большого десантного корабля «Новочеркасск» 197-й бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Вот имена павших героев:

Герман Леонидович Гутько — старший матрос. Родился в Севастополе.

Егор Михайлович Толмачев — матрос. Родился в Макеевке Донецкой области.

Дмитрий Александрович Котов — матрос, радиометрист радиотехнической команды боевой части связи. Родился в поселке Азовское Джанкойского района.

Узнайте больше:  Мнение: на итогах стамбульских переговоров поставлена большая клякса

В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении

Все трое погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил, проводящих специальную военную операцию на Мариупольском направлении. Все трое похоронены сегодня в Севастополе. Соболезную родным и близким. Скорблю. Мы всегда будем помнить наших ребят, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Моряков-черноморцев похоронили на городском кладбище (5-го км «Кальфа»).

 


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.