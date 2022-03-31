В Севастополе простились с моряками-черноморцами, погибшими на Мариупольском направлении

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь трех моряков с большого десантного корабля «Новочеркасск» 197-й бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Вот имена павших героев:

Герман Леонидович Гутько — старший матрос. Родился в Севастополе.

Егор Михайлович Толмачев — матрос. Родился в Макеевке Донецкой области.

Дмитрий Александрович Котов — матрос, радиометрист радиотехнической команды боевой части связи. Родился в поселке Азовское Джанкойского района.

Все трое погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил, проводящих специальную военную операцию на Мариупольском направлении. Все трое похоронены сегодня в Севастополе. Соболезную родным и близким. Скорблю. Мы всегда будем помнить наших ребят, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Моряков-черноморцев похоронили на городском кладбище (5-го км «Кальфа»).

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