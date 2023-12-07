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В Севастополе противопожарный сезон завершится 17 декабря

В Севастополе противопожарный сезон завершится 17 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:17 07.12.2023

В Севастополе приняты постановления об отмене особого противопожарного режима и окончании противопожарного сезона 2023 года.

По словам директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, в Севастополе установилась высокая влажность, опустилась среднесуточная температура, поэтому класс пожарной опасности в лесах сейчас нулевой. Это позволяет отменить особый противопожарный режим в регионе. Ограничения на использование пиротехнических изделий, действовавшие в рамках особого режима, с 1 декабря предусмотрены указом губернатора.

Проект постановления об окончании пожароопасного сезона 2023 года представила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Принятие этого постановления позволит нам начать подготовку к сезону 2024 года по предотвращению лесных пожаров и подвести итоги текущего года. Уже сейчас можно сказать предварительно, что количество лесных пожаров у нас уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 23%, и площадь, пройденная лесными пожарами, уменьшилась на 16%, – цитирует пресс-служба руководителя Севприроднадзора. 

Окончание пожароопасного сезона запланировано на 17 декабря.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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