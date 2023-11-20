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В Севастополе проведут научную школу. Для студентов из дружественных государств
фото: пресс-служба СевГУ

В Севастополе проведут научную школу. Для студентов из дружественных государств

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 18:17 20.11.2023

С 21 по 26 ноября город-герой примет порядка 50 студентов из Приднестровья, Ближнего востока и стран СНГ. Главная цель школы – продемонстрировать участникам возможности и научный потенциал Севастопольского государственного университета, который является организатором проекта.

Для студентов проведут образовательную и культурную программу, которая познакомит иностранцев с историей России и Севастополя. Образовательная программа включает в себя лекции и мастер-классы, где участники обсудят экологические проблемы побережья Черного моря и биоресурсный потенциал приморской территории. Особенной частью проекта станет презентация возможностей научно-исследовательского судна Севастопольского госуниверситета «Пионер-М». Все участники получат опыт работы на специальном оборудовании, установленном на судне, — сообщили в пресс-службе СевГУ. 

Международная молодёжная экологическая научная школа «Севан» входит в линейку мероприятий проекта-победителя «I Всероссийский фестиваль с международным участием «Море научных возможностей», а также в целях реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

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Торжественное открытие школы состоится 22 ноября.

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