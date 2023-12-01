В Севастополе провели акцию по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ

В день борьбы со СПИДом врачи Центра СПИД и общественное движение «Волонтёры-медики» организовали анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ для всех желающих на площади Нахимова. В акции приняли участие около 70 человек.

На сегодня этим заболеванием больше всего страдают как раз люди репродуктивного возраста, работоспособные люди, и наша задача — максимально выявить людей с ВИЧ, довести их до лечения, чтобы они могли дальше жить. Также очень важно рассказывать молодёжи, что для профилактики заражения очень важен институт семьи, именно институт брака, когда у нас один половой партнёр, — это существенное снижение риска заражения, — цитирует пресс-служба медицинского психолога Центра СПИД города Севастополя Марину Волк.

В Севастополе действует Центр по профилактике и борьбе со СПИД, где выявляют заболевание и помогают с ним жить.

Для нашего общества тестирование на ВИЧ должно быть нормой, знать ВИЧ-статус своего полового партнёра — это обезопасить не только себя и своего партнёра от инфицирования, но и возможность раньше начать лечение с наименьшими рисками для здоровья при его положительном результате, — говорит врач-эпидемиолог Центра СПИД Севастополя Наталья Аркадова.

Жители города, которые не успели пройти тестирование на выявление ВИЧ-инфекции сегодня, могут в любой день прийти в севастопольский Центр СПИД по адресу ул. Коммунистическая, 40 и сделать его бесплатно каждый будний день с 08:00 до 13:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя