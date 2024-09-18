В Севастополе провели акцию «Здоровый водитель»

Ежеквартально Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке городской больницы №1, совместно с УМВД России по Севастополю проводят акцию «День здорового водителя» в целях профилактики ДТП и управления транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном или утомленном состоянии.

Сегодня инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли автомобилистов на наличие алкогольного или наркотического опьянения, а также предлагали им обследовать состояние своего организма – измерить артериальное давление и сатурацию. Подобные рейды нацелены на профилактику происшествий на дороге с участием водителей, а также помогают предупредить острые проблемы со здоровьем у людей в момент управления автомобилем. Вообще вождение транспортного средства — это уже стрессовая ситуация, поскольку требует повышенного внимания и быстрой реакции. Представьте, если водитель по какой-то причине забыл принять препарат, назначенный ему для снижения артериального давления. В пути оно подскочило, привело к сердечному приступу или ещё более неотложным состояниям. В таком случае автомобиль становится неуправляемым, это может привести к непредсказуемым последствиям, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста по первой медицинской помощи департамента здравоохранения Николая Злодеева.

Врачи отмечают, водитель, садясь за руль, должен быть здоровым или как минимум хорошо себя при этом чувствовать. Для этого ему, в первую очередь, необходимо соблюдать режим труда и отдыха.

Необходимо помнить, что должен быть восьмичасовой часовой сон, но при этом, если водитель ляжет в 12 часов ночи и проспит эти часы, то он всё равно проснётся разбитым, поэтому ложиться необходимо максимум в 10 вечера. Плюс здоровый образ жизни, то есть исключение алкогольных напитков и курения, — уточняет Николай Злодеев.

Всем водителям сотрудники Центра общественного здоровья вручали «Дневник здоровья севастопольца», информационные материалы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, вакцинации, диспансеризации, вреде потребления алкоголя и табака, правильном питании и правилах здорового образа жизни. На этот раз все автомобилисты чувствовали себя хорошо.

Напомним, в Севастополе продолжается реализация регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». Он направлен на мотивацию людей к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, пропаганде здорового питания, снижению интереса к алкоголю и защите некурящих от табачного дыма.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя