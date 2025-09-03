Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе провели очередной противопожарный рейд в леса
Новости Республики
В Севастополе провели очередной противопожарный рейд в леса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе провели очередной противопожарный рейд в леса

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:11 03.09.2025

Сотрудники лесничества совместно с конной полицией провели рейдовые мероприятия на территории Мекензиевского участкового лесничества в условиях особого противопожарного режима.

В ходе обхода были проверены кварталы № 16, 10, 11, 12, 5, 6, 7 и 8, включая труднодоступные участки. Нарушений не выявлено. Отмечается, что жители города с пониманием и ответственностью относятся к действующему временному запрету на посещение лесов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, в Севастополе особый противопожарный режим продлен до 10 сентября 2025 года. Севприроднадзор призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временному запрету на посещение лесов. Ответственное поведение позволит избежать трагических последствий, сохранить уникальную природу региона и обеспечить безопасность. За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом от 40 000 рублей.

Узнайте больше:  У жителей Севастополя есть шанс выиграть 5 миллионов рублей или путешествие в конкурсе «Это у нас семейное»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x