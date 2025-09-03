В Севастополе провели очередной противопожарный рейд в леса

Сотрудники лесничества совместно с конной полицией провели рейдовые мероприятия на территории Мекензиевского участкового лесничества в условиях особого противопожарного режима.

В ходе обхода были проверены кварталы № 16, 10, 11, 12, 5, 6, 7 и 8, включая труднодоступные участки. Нарушений не выявлено. Отмечается, что жители города с пониманием и ответственностью относятся к действующему временному запрету на посещение лесов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в Севастополе особый противопожарный режим продлен до 10 сентября 2025 года. Севприроднадзор призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временному запрету на посещение лесов. Ответственное поведение позволит избежать трагических последствий, сохранить уникальную природу региона и обеспечить безопасность. За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом от 40 000 рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя