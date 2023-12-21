В Севастополе провели открытую тренировку по боксу

В спортивном комплексе на улице Шевченко состоялась открытая тренировка участников международного вечера профессионального бокса, который пройдёт 24 декабря при поддержке губернатора Михаила Развожаева. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Уникальное международное спортивное событие мы проведём в Севастополе уже в это воскресенье. Очень здорово, что оно проходит в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Шевченко. Я уверен, что все посетители этого турнира получат колоссальные эмоции от вечера профессионального бокса. Пусть это международное спортивное событие будет подарком всем любителям бокса и спорта к Новому году, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

В открытой тренировке приняли участие севастопольские и иранские спортсмены. Боксёры из Ирана из уважения к культуре города провели это мероприятие в тельняшках, отметив, что это очень удобная одежда. Также гостям вручили символичные сувениры — бескозырки.

Севастополь — очень красивый и гостеприимный город. Мы благодарим организаторов и губернатора города Севастополя за возможность принять участие. Мы с удовольствием приняли это предложение. Понимаем, насколько сложно жить под санкциями, и насколько непросто было организовать подобное мероприятие. Но мы прошли отличную подготовку и намерены уехать домой с победой, — отмечают спортсмены из Ирана.

Напомним, уже в это воскресенье, 24 декабря, в Севастополе впервые пройдёт международное спортивное событие «Вечер профессионального бокса». Для данного мероприятия будет предусмотрена прямая трансляция.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя