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В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов

В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 31.05.2023

Сегодня на базе гимназии № 7 прошла первая педагогическая конференция для специалистов образовательных организаций Севастополя «Молодой педагог в образовательном пространстве: портрет, возможности, формула успеха». Организаторами мероприятия выступили департамент образования и науки совместно с Институтом развития образования. Более 110 молодых специалистов школ, детских садов, организаций профессионального и дополнительного образования приняли участие в конференции для молодых педагогов.

Этот год объявлен в России Годом педагога и наставника. Он приурочен к 200-летию со дня рождения основоположника российской педагогики Константина Ушинского. Трудно назвать другого преподавателя дореволюционной России, пользовавшегося таким же авторитетом, такой же любовью учителей, детей и их родителей, как Константин Дмитриевич. На сегодняшнем мероприятии мы обсудили эффективные практики внедрения педагогических технологий в образовательной деятельности молодого специалиста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Станислава Феоктистова. 

На конференции обсудили технологии преподавания предметов, воспитательные и психолого-социально-педагогические практики, пути профессионального становления и самореализации молодого педагога.

Сегодняшняя конференция безусловно принесет свои плоды – я в этом убеждена. Живое общение молодых педагогов, обмен практиками и обсуждение актуальных вопросов крайне полезны для начинающего свой путь учителя. Надеюсь, что подобный формат встреч станет ежегодным и традиционным, — отмечает директор гимназии № 7 Ольга Хомякова.

В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов В Севастополе провели первую конференцию для молодых педагогов

В конференции приняли участие более 36 спикеров – молодых специалистов из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Великий Новгород, Горловка, Солнечногорск, Симферополь, Севастополь, с. Сторожевка (Саратовская область), с. Каргасок (Томская область).

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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