В Севастополе провели порядка тысячи детских экскурсий

Август – традиционное время для семейного отдыха, и экскурсионные маршруты остаются одним из самых востребованных видов досуга для жителей и гостей Севастополя. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к детским экскурсиям. Это направление активно развивается как в рамках реализации национальных проектов, так и благодаря усилиям местных специалистов.

В Городе-Герое работают квалифицированные экскурсоводы, прошедшие аттестацию и имеющие опыт работы с детьми. Они разрабатывают специальные программы, адаптированные с учетом возрастных особенностей и интересов юных слушателей. Всего в Севастополе создано 10 адаптированных для детей экскурсий.

Необходимо учитывать каждый этап взросления ребенка. От этого зависит, в какой манере и о чем рассказывать, какова должна быть продолжительность экскурсии и какие объекты включать в маршрут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя аттестованного экскурсовода Екатерину Ганжа.

Для самых маленьких экскурсии проходят в игровой форме, с использованием наглядных материалов и интерактивных элементов. Для детей постарше программы становятся более содержательными, но при этом сохраняют живость и доступность подачи.

Всего за 2024-2025 год в Севастополе провели порядка тысячи таких экскурсий.

Какие еще детские экскурсионные проекты предлагают в Севастополе можно узнать на государственном туристическом портале «Мой Севастополь»: https://sevastravel.ru/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя