Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | В Севастополе провели порядка тысячи детских экскурсий
Новости Республики
В Севастополе провели порядка тысячи детских экскурсий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе провели порядка тысячи детских экскурсий

Опубликовал: КрымPRESS в Отдых в Крыму, Севастополь 15:46 08.08.2025

Август – традиционное время для семейного отдыха, и экскурсионные маршруты остаются одним из самых востребованных видов досуга для жителей и гостей Севастополя. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к детским экскурсиям. Это направление активно развивается как в рамках реализации национальных проектов, так и благодаря усилиям местных специалистов.

В Городе-Герое работают квалифицированные экскурсоводы, прошедшие аттестацию и имеющие опыт работы с детьми. Они разрабатывают специальные программы, адаптированные с учетом возрастных особенностей и интересов юных слушателей. Всего в Севастополе создано 10 адаптированных для детей экскурсий.

Необходимо учитывать каждый этап взросления ребенка. От этого зависит, в какой манере и о чем рассказывать, какова должна быть продолжительность экскурсии и какие объекты включать в маршрут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя аттестованного экскурсовода Екатерину Ганжа.

Для самых маленьких экскурсии проходят в игровой форме, с использованием наглядных материалов и интерактивных элементов. Для детей постарше программы становятся более содержательными, но при этом сохраняют живость и доступность подачи.

Узнайте больше:  12 августа в Севастополе - приём предпринимателей по вопросам в сфере транспорта

Всего за 2024-2025 год в Севастополе провели порядка тысячи таких экскурсий.

Какие еще детские экскурсионные проекты предлагают в Севастополе можно узнать на государственном туристическом портале «Мой Севастополь»: https://sevastravel.ru/

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x