В Севастополе провели проектную сессию «80-летие Победы: воспитание событием»

На базе «Точки кипения» Севастопольского государственного университета прошла проектная сессия, организатором которой выступил региональный ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» при поддержке департамента образования и науки города Севастополя и Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр».

Участниками сессии стали 170 специалистов в области воспитания: заместители директоров по воспитанию, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагогические работники общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций Севастополя, классные руководители, кураторы учебных групп.

Важность совместного обсуждения и создания единого семантического поля Великой Победы подчеркнула заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

В свете сегодняшних событий как никогда важно, чтобы подрастающее поколение наиболее эффективным образом впитывало традиционные духовно-нравственные ценности государства и общества. Стоит отметить, что в основу предстоящих мероприятий легли уникальные истории Севастополя и его жителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Андрус.

Проектная сессия в Севастополе состоялась для актуализации среди педагогов задач патриотического воспитания подрастающего поколения и разработки банка идей воспитательных событий календаря воспитательной работы, посвященных 80-летию Победы.

2025 год, Год защитника Отечества, будет богат событиями. На сессии своим опытом организации событий патриотической направленности поделились советники директоров севастопольских школ № 14, 19, 60, 61. Большой интерес у всех участников вызвала работа в творческих группах – генерирование новых событий, которые мы предложим в региональный план Года защитника Отечества, – рассказала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Наталья Загородняя.

Спикерами, модераторами и экспертами выступили специалисты Всероссийского проекта «Навигаторы детства», специалисты управления по делам молодежи Севастополя, Института развития образования, Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Регионального отделения Движения Первых, Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг».

Региональная проектная сессия, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала важной площадкой для объединения усилий участников образовательного процесса. Мы чествуем память героев, чьи имена носят наши школы, и стремимся передать молодому поколению уважение и гордость за подвиг наших предков. Их мужество и самоотверженность – яркий пример служения Родине, который вдохновляет нас сегодня и будет вдохновлять завтра, – делится впечатлениями советник директора по воспитанию школы № 19 имени Героя Советского Союза П. П. Павлова Марина Сурова.

Напомним, что обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций с 2025 года осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя