В Севастополе провели расширенный прием по вопросам прав детей﻿

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка целью которого является привлечение внимания широкой общественности, организаций и правительственных учреждений к вопросам, направленным на практическую реализацию мер по обеспечению благополучия детей по всему миру.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка в Российской Федерации осуществляется проведение Всероссийского дня правовой помощи детям.

20 ноября 2025 года аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе организован совместный прием граждан по вопросам прав детей в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, в котором приняли участие представили различных ведомств: Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения, Комиссии по делам несовершеннолетних, Департамента труда и социальной защиты, Прокуратуры, Следственного комитета, МВД, службы судебных приставов, Минюста, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Нотариальной палаты города.

Ольга Каленкович, президент Нотариальной палаты города Севастополя, приняла участие в расширенном приеме по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов детей и семейных отношений на площадке аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в городе Севастополе (улица Ленина, дом 33).

Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребёнка в г. Севастополе: открывая мероприятия, рассказала:

Бывают такие заявления, когда соседи, другие люди, отдалённые, особенно это родители в разводе, бабушки, дедушки, пишут обращения, понимая только свою сторону и обиду на другую сторону. Ваши личные отношения не могут сказываться на детях. Для ребёнка важны и папа, и мама. И важно, чтобы ребёнок по жизни имел и отца, и мать.

На личный прием за помощью обратилось 10 граждан (из них 3 – дистанционно). Родители также смогли обратиться к специалистам с вопросами и проблемами социального обеспечения и юридической помощи. По каждому обращению оказана квалифицированная юридическая помощь в виде консультаций, в отдельных случаях вопросы, требующие дополнительного рассмотрения и действий, взяты в работу отдельных ведомств.За несколько лет такой формат встреч зарекомендовал себя, как удобный и эффективный.

источник: пресс-служба Нотариальной палаты города Севастополя