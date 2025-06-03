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В Севастополе провели турнир по боксу, посвященный памяти Героя СВО Игоря Русанова
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе провели турнир по боксу, посвященный памяти Героя СВО Игоря Русанова

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:35 03.06.2025

В физкультурно-оздоровительном комплексе села Верхнесадовое состоялся турнир по боксу, посвященный памяти Героя СВО Игоря Русанова. На ринг вышли порядка 80 боксеров из спортивных школ города — турнир стал площадкой не только для выявления талантливых спортсменов, но и для передачи наследия Героев подрастающему поколению.

Наша задача — помнить о наших Героях-участниках специальной военной операции, отдавших свою жизнь за наше будущее. Спортсмены должны знать имена земляков, которые пожертвовали жизнью ради безопасности, мирного неба и права жить в сильной и свободной стране. Символично, что турнир проходит в Верхесадовом — в месте, где прошли детство и юность Игоря Юрьевича. Управление спорта и подведомственные учреждения продолжат присваивать спортивным соревнованиям имена Героев спецоперации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Игорь Юрьевич Русанов родился 19 сентября 1986 года. Учился в 52-й школе села Верхнесадовое, затем поступил в Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ. Прошел срочную службу в Киеве. Занимался боксом, увлекался легкой атлетикой, спортивным ориентированием и туризмом.

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В подразделение специального назначения пришел не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим. Когда началась специальная военная операция, Игорь отправился в зону боевых действий. Он служил пулеметчиком на машине «Тигр» и принимал участие в разведывательных операциях, его целеустремленность и отвага проявились в сложнейших условиях войны. 2 сентября 2022 года Игорь, выполняя свой долг, погиб. За проявленную отвагу Игорь Русанов награжден орденом Мужества посмертно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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