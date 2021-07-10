В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

В начале июня в Севастополе стартовала работа губернаторских школьных трудовых отрядов. На площади Нахимова губернатор Михаил Развожаев лично вручил каждому отряду трудовую путёвку.

Организацию работы губернаторских школьных трудовых отрядов по поручению главы города проверил вице-губернатор Игорь Михеев.

Мы побывали на нескольких объектах и увидели, как молодёжь вовлечена в работу. В этом году работа проводится не только в школах, ребята побывали на Большой Севастопольской тропе, на спортивных площадках, в учреждениях культуры и библиотеках — у каждого отряда свой график, — рассказал Игорь Михеев.

Пятеро учеников в этом году заключили трудовой договор с Дворцом культуры рыбаков.

Ребята оказывают не только техническую поддержку, но и участвуют в оформлении мероприятий, помогают в разборе декораций и организационных моментах, — отметила заместитель директора учреждения Людмила Богатырёва.

В школе №49 ученики занимаются разными видами трудовой деятельности: работают в библиотеке, канцелярии, архиве, занимаются благоустройством. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Татьяна Чернова поделилась, что всего в учебном заведении трудится 18 школьников.

Кроме образовательных и культурных учреждений, ученики могут попробовать себя в спортивных направлениях. Так, на спортплощадке по улице Жидилова каждый день задействовано по три человека из губернаторских отрядов.

По итогам проверки Игорь Михеев отметил, что по поручению Михаила Развожаева в Севастополе идёт разработка и обсуждение дальнейшего расширения трудовых отрядов:

Мы планируем расширить отряды как по количеству ребят, так и по возможностям с точки зрения работы. Постараемся подключить городские парки и скверы, и севастопольцы смогут увидеть губернаторские отряды на улицах города.

В летнюю трудовую деятельность в этом году вовлечены 1 975 севастопольцев от 14 до 18 лет.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.