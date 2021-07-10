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В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:14 10.07.2021

В начале июня в Севастополе стартовала работа губернаторских школьных трудовых отрядов. На площади Нахимова губернатор Михаил Развожаев лично вручил каждому отряду трудовую путёвку.

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

Организацию работы губернаторских школьных трудовых отрядов по поручению главы города проверил вице-губернатор Игорь Михеев.

Мы побывали на нескольких объектах и увидели, как молодёжь вовлечена в работу. В этом году работа проводится не только в школах, ребята побывали на Большой Севастопольской тропе, на спортивных площадках, в учреждениях культуры и библиотеках — у каждого отряда свой график, — рассказал Игорь Михеев.

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

Пятеро учеников в этом году заключили трудовой договор с Дворцом культуры рыбаков.

Ребята оказывают не только техническую поддержку, но и участвуют в оформлении мероприятий, помогают в разборе декораций и организационных моментах, — отметила заместитель директора учреждения Людмила Богатырёва.

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

В школе №49 ученики занимаются разными видами трудовой деятельности: работают в библиотеке, канцелярии, архиве, занимаются благоустройством. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Татьяна Чернова поделилась, что всего в учебном заведении трудится 18 школьников.

Кроме образовательных и культурных учреждений, ученики могут попробовать себя в спортивных направлениях. Так, на спортплощадке по улице Жидилова каждый день задействовано по три человека из губернаторских отрядов.

По итогам проверки Игорь Михеев отметил, что по поручению Михаила Развожаева в Севастополе идёт разработка и обсуждение дальнейшего расширения трудовых отрядов:

Мы планируем расширить отряды как по количеству ребят, так и по возможностям с точки зрения работы. Постараемся подключить городские парки и скверы, и севастопольцы смогут увидеть губернаторские отряды на улицах города.

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

В летнюю трудовую деятельность в этом году вовлечены 1 975 севастопольцев от 14 до 18 лет.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе проверили работу губернаторских школьных трудовых отрядов

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