В Севастополе проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Севастопольские образовательные учреждения проходят проверку готовности к новому учебному году и ведению образовательной деятельности. Сотрудники профильных ведомств сегодня осмотрели помещения и встретились с администрацией нескольких школ.

В этом году закупаем кабинет домоводства. Ученицы теперь получат возможность не только получить отличные навыки обслуживающего труда, но и на практике научиться готовить различные блюда, сервировать стол. Закуплены новые швейные и вышивальные машинки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора гимназии № 10 Светлану Рукавицыну.

Для учеников школы № 6 в этом году закуплено новое лабораторное оборудование для кабинета физики, что позволит им эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. В школе № 11 им. С.С. Виноградова приобрели настольные игры, чтобы на перемене можно было провести время с пользой.

Межведомственная комиссия каждый день посещает несколько школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и колледжей. В каждой организации проверяется соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности, своевременное проведение ремонта и подготовка учебных материалов.

В проверке принимают участие представители департамента образования и науки, органов местного самоуправления, Управления МВД, Управления Росгвардии, Управления МЧС, территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю и других ведомств.

Напомним, всего в Севастополе проверку готовности к началу учебного года проходят 63 школы, 82 детских сада, 8 колледжей, а также 39 учреждений дополнительного образования. Работу проверочных комиссий планируется завершить 17 августа.