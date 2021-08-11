В Севастополе проверяют готовность школ к началу учебного года

В Севастополе продолжается подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. Ход выполнения работ в школах № 12 и № 28 сегодня проверил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Наша задача – проверить все школы к 15 августа. С точки зрения работ мы подходим комплексно, чтобы это было сделано под ключ, чтобы школа могла работать в комфортных условиях ближайшие 10-15 лет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора.

В школе №12 в рамках подготовки к новому учебному году выполняется монтаж охранной сигнализации и капитальный ремонт актового зала. В рамках работ должны быть оштукатурены и покрашены стены, постелен новый линолеум, отремонтирована сцена, также предусмотрена замена светильников и системы вентиляции.

Ремонт выполняется за счет средств межбюджетного трансферта Москвы. На эти цели предусмотрено порядка 3,8 млн рублей.

В рамках работ в школе №28 предусмотрен капитальный ремонт мини футбольного поля, беговых дорожек, прыжковой ямы, площадок для воркаута и ГТО. Средства в размере 11,7 млн рублей выделены из федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

Мы готовим к капитальному ремонту все школы, 40 из них точно будут включены в проект капремонта на ближайшие три года. Сейчас оцениваем необходимость и потребность. В этом году по ряду школ есть точечные ремонты, задача у всех – сдать к 1 сентября, — подчеркивает Игорь Михеев.

Напомним, в период с 2022 по 2026 годы в рамках выполнения поручения президента в Севастополе планируется провести комплексный капитальный ремонт 71 здания 40 общеобразовательных учреждений. По итогам встречи губернатора Михаила Развожаева и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина принято решение выделить средства на составление проектно-сметной документации ремонта всех аварийных школ, а также капитального ремонта школ в рамках федеральной целевой программы.