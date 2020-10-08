В Севастополе проверяют, как в транспорте горожане соблюдают масочный режим

Контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в транспорте проводят сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамента общественной безопасности совместно с полицией.

Такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Проверяем соблюдение указа о ношении масок в общественном транспорте – катерах, автобусах, троллейбусах. На граждан, которые не соблюдают масочный режим, составляют административные протоколы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника сектора контроля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислава Минина.

Непосредственно Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологических норм водителями и кондукторами.

Обязательное ношение масок, дезинфекция после каждого рейса, влажная уборка. Штрафы очень большие: три нарушения – штраф перевозчику 100 тысяч рублей, — отметил Владислав Минин.

По словам начальника сектора контроля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в настоящее время в автобусах, троллейбусах, катерах ГУП «Севэлектроавтотранс» пассажирам бесплатно раздают маски.

Запас масок — около 800 тыс. штук. Более половины выдано. На неделю их точно хватит. Акция благоприятно влияет на ситуацию в городе, — подчеркнул Владислав Минин.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя