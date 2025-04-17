В Севастополе проверка береговой линии завершена

Сотрудники Спасательной службы Севастополя завершили проверку береговой линии и морского дна на наличие следов загрязнения мазутом. Обследовали участок от мыса Фиолент до Яшмового пляжа, самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря.

Мы применили комплексный подход и работаем несколькими группами. Первая группа проходила по суше, вторая обследовала урез воды, специалисты в легководолазном снаряжении обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега, водолазы со специальным оборудованием совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега. Сегодня здесь задействованы 13 человек, применены два катера и развернут лагерь для обеспечения работы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника поисково-спасательного отряда «Морской» Сергея Мочкова.

К настоящему времени Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны.

Мы работаем по утвержденному и согласованному плану между Главным управлением МЧС по Севастополю и департаментом общественной безопасности. Сегодня заканчиваем последнюю береговую линию. Проверили все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено, – отмечает начальник Спасательной службы Анатолий Попов.

Напомним, что, начиная с 3 января, когда были зафиксированы первые пятна мазута, был развернут штаб и начали устранять последствия. На территории береговой линии основные мероприятия по уборке и вывозу отходов, загрязненных нефтепродуктами, завершили. Но сейчас продолжается мониторинг и в случае обнаружения загрязнений на пляжах все убирают в оперативном порядке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя