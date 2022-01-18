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В Севастополе проверяют информацию о «минировании» школ
Фото: pikist.com

В Севастополе проверяют информацию о «минировании» школ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:34 18.01.2022

В Севастополе неизвестный сообщил о минировании школ. Информацию подтвердили в городском правительстве, указав, что сообщение было анонимным.

На данный момент проводится проверка соответствующими органами, и усилены меры безопасности в учреждениях образования, – отметили в правительстве Севастополя.

Неофициально сообщается, что сообщение о «минировании» поступило в городской Департамент образования. Причем «всех школ». Несмотря на сомнительность и даже абсурдность угрозы, к ней отнеслись со всей серьезностью. Параллельно идут поиски анонима.

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Напомним, в Севастополе 63 государственных школ и 5 частных.


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