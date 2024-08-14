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В Севастополе проверяют колледжи на готовность к новому учебному году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе проверяют колледжи на готовность к новому учебному году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:48 14.08.2024

По поручению губернатора Севастополя специалисты оценивают готовность учреждений образования.  В работе комиссии принял участие директор департамента образования и науки Максим Кривонос. Глава ведомства посетил колледж сервиса и торговли, где осмотрел несколько помещений и выявил ряд недочётов, которые свидетельствуют о неготовности учреждения.

Очень жаль, что администрация колледжа отнеслась к проверке, как к рядовому событию. Осмотр нескольких аудиторий показал нам, что готовность учреждения не соответствует ранее заявленному уровню. В кратчайшие сроки поручил устранить все замечания и привести аудитории и мастерские в достойный вид. Следует наращивать темп работ по всем направлениям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса. 

Отметим, что в Севастополе в настоящее время работают шесть приёмочных комиссий, которые оценивают готовность 163 образовательных учреждений. Выезды проходят по объектам, подведомственным департаменту образования и науки (школы, детские сады, учреждения СПО и дополнительного образования), по объектам образования, подведомственным департаменту культуры (музыкальные и художественные школы), по объектам образования управления спорта (детско-юношеские клубы), а также по частным учреждениям образования (школы и детские сады). Проверяются здания, учебные помещения, в которых будут находиться дети и проходить занятия.

У нас растёт число молодых людей, которые выбирают колледжи, которые хотят осваивать рабочие профессии, работать в родном Севастополе. Мы должны обеспечить достойные условия учёбы. Поручил комиссии внимательнее относиться к проверкам и не допускать поблажек, проверять всё комплексно: классы, мастерские, общежития, – отмечает руководитель департамента образования и науки. 

Напомним, проверка образовательных организаций происходит согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации с учётом выполнения требований санитарных норм и правил, соблюдения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, соблюдения требований к состоянию защищённости организаций от угроз криминального характера и террористических угроз, готовности учебных классов к образовательному процессу, других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организации к началу учебного года. Поэтому в составе комиссий есть представители УМВД России по г. Севастополю, Росгвардии, МЧС, а также  представители депутатского корпуса и родительских активов.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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