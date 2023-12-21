В Севастополе проводили в последний путь героя СВО, бойца Внутренних Войск ДНР

Сегодня в Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым.

Александр Александрович родился и вырос в Севастополе, окончил школу №6. Срочную службу отслужил в морской пехоте, получил навыки настоящего воина, закалил характер, по словам близких — стал настоящим мужчиной. Работал на разных предприятиях города. Будучи патриотом своей страны и воином по призванию, Александр в 2014 году уехал защищать Донбасс от неонацистов. Поступил в ряды Народной милиции ДНР. Воевал очень умело, пользовался заслуженным авторитетом и уважением боевых товарищей, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За мужество и доблесть, проявленные на поле боя, Александр Бойцов был награжден государственными наградами ДНР и России. Севастополец геройски погиб, закрыв своим телом товарища в бою под Новомихайловкой ДНР.

Будем помнить нашего героя!