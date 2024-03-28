В Севастополе проводили в последний путь геройски погибшего гвардейца-морпеха

Сегодня в Севастополе простились с гвардии старшиной второй статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Усольцевым.

Денис Витальевич Усольцев родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе №9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.

Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении. Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.