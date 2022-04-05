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В Севастополе проводили в последний путь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине

В Севастополе проводили в последний путь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 05.04.2022

В Севастополе простились еще с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования родственникам погибших, отметив мужество и героизм воинов. Он также рассказал некоторые подробности:

Даниил Олегович Курышев — Гвардии матрос расчёта артиллерийского взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Родился в Севастополе, служил по призыву, затем продолжил военную карьеру, пошёл на контрактную службу.

Евгений Владимирович Тупчаненко — старший сержант, старший механик группы обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования смешанной вертолетной эскадрильи 318 отдельного смешанного авиационного полка. Родился в селе Ивановка, Богуславского района Киевской области. В 2019 году окончил наше Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (заочно). С 2014 года служил по контракту в Севастополе.

Вечная память героям.

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В Севастополе проводили в последний путь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине В Севастополе проводили в последний путь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине

 


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