В Севастополе проводили в последний путь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине

В Севастополе простились еще с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования родственникам погибших, отметив мужество и героизм воинов. Он также рассказал некоторые подробности:
Даниил Олегович Курышев — Гвардии матрос расчёта артиллерийского взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Родился в Севастополе, служил по призыву, затем продолжил военную карьеру, пошёл на контрактную службу.
Евгений Владимирович Тупчаненко — старший сержант, старший механик группы обслуживания авиационного вооружения и десантно-транспортного оборудования смешанной вертолетной эскадрильи 318 отдельного смешанного авиационного полка. Родился в селе Ивановка, Богуславского района Киевской области. В 2019 году окончил наше Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (заочно). С 2014 года служил по контракту в Севастополе.
Вечная память героям.
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