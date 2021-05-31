В Севастополе проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка

Малыш выпал из окна второго этажа.

В Севастополе Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту травмирования мальчика в возрасте 1 год 7 месяцев в результате падения из окна квартиры, расположенной на 2 этаже дома по улице Строительная.

Следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя установлено, что днем 29 мая мальчик в момент, когда мама отлучилась на кухню, взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна. Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», своевременно оказана вся необходимая помощь. В настоящее время мальчик находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья, в которой произошло происшествие, характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит, — сообщили в Следкоме.

Следователи констатируют: к сожалению, это не единичный случай. Таких происшествий в теплое время года становится все больше. Причиной трагедий часто является беспечность родителей, оставивших своих детей без присмотра.

Следственный комитет обращает внимание, что для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно. Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.