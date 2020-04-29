В Севастополе проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли

Сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжают проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли и незаконному размещению нестационарных торговых объектов. Ряд нарушений выявлен на проспекте Генерала Острякова, в районе домов 33 и 35. Владельцы незаконных торговых точек понесут административное наказание.

Работа системная, такие рейды мы проводим ежедневно во всех районах города. Стоит отметить, что именно здесь количество незаконной торговли значительно уменьшилось. Надо понимать, что те люди, которые осуществляют незаконную деятельность, они нарушают не только предпринимательские правила, но и установленный режим самоизоляции. В отношении нарушителей оформляются протоколы, после чего передаются мировым судьям для наложения штрафов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова.

Специалисты напоминают: штраф для физических лиц составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 до 45 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 450 тысяч рублей.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует жителям и гостям города приобретать товары у нелегальных торговцев. Покупка товаров в таких местах опасна для здоровья – поскольку не соблюдаются санитарные нормы, а на товар нет сертификатов и лицензий, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя