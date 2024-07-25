В Севастополе проводят масштабный рейд по соблюдению ПДД водителями такси

Основной целью мероприятия является профилактика аварийности при перевозке граждан и багажа легковыми такси, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения. В ходе рейда особое внимание нацелено на обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП, незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности дорожного движения и общественной безопасности.

Только за вчерашний день сотрудниками Госавтоинспекции было составлено 15 административных материалов. Из них — 5 протоколов по ст. 12.6 КоАП РФ — нарушение правил применения ремней безопасности, что влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. За несоблюдение ч. 3 ст. 12.23 дорожными полицейскими было составлено 3 протокола — нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, что влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей.

Работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием такси на территории города будет продолжена.

источник: пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю