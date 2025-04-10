В Севастополе проводят вакцинацию детей против вируса папилломы человека. Бесплатно

Бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека проводят в детских поликлиниках и школах Севастополя.

Вирус папилломы человека очень многолетний, на данный момент существует более 200 типов. Самыми опасными являются вирусы 16 и 17 типа, они способны вызвать онкологические заболевания. Как правило, заражение вирусом происходит в момент ведения половой жизни, презерватив не защищает от него, поэтому очень важно серьезно подойти к вопросу профилактики данного заболевания. К счастью, очень многие родители относятся к этому ответственно и приводят деток на вакцинацию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя педиатра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним Детской поликлиники №2 Екатерину Соломаху.

С начала года вакцинацию прошли уже более 1600 подростков. Самое главное – вакцина не содержит генетического материала вируса, является абсолютно безопасной и эффективной.

Вакцину можно поставить в любое время, вне зависимости от того мальчик у вас или девочка. Вакцинироваться можно как в школах, так и в поликлинике после осмотра педиатра. Прививок в городе достаточное количество. Вакцинация проходит в несколько этапов, на данный момент привито уже более 1600 детей, – рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Напомним, что оптимальный возраст для постановки вакцины – 12 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя