В Севастополе проводят занятия по скандинавской ходьбе для пенсионеров и инвалидов

В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания проходят занятия по скандинавской ходьбе для граждан пожилого возраста и инвалидов. Посещать занятия могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды от 18 лет. Тренировки проводятся два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:00 по адресу: улица Хрусталева, дом 27.

В наше время у жителей старшего поколения все большую популярность набирает скандинавская ходьба. В городских парках часто можно встретить пожилых людей со специальными палками в руках. Наш центр специально проводит такие групповые занятия, чтобы люди старшего поколения и инвалиды вели активный образ жизни, укрепляя физическое и ментальное здоровье. С начала года прошло 48 таких встреч. Час интенсивной ходьбы — и настроение хорошее, и заряд бодрости хватит на целый день, — рассказал и. о. заведующего отделением Севастопольского комплексного центра социального обслуживания Александр Олещинский.

Скандинавская ходьба полезна для пожилых людей благодаря легкой нагрузке. Многие оздоровительные упражнения недоступны для них из-за сложности выполнения. В процессе старения снижается координация, что мешает активным занятиям спортом, но скандинавская ходьба позволяет поддерживать физическую активность в любом возрасте. Перед ходьбой обязательно проводится разминка для разогрева мышц. Занятие в центре длится один час, каждый участник ориентируется на свое самочувствие и может закончить раньше.

Когда я узнала, что в Севастополе проходят такие занятия, я сразу решила их посещать. Здесь выдают специальные палки, занятия проходят в комфорте, на свежем воздухе, в парке 60-летия СССР. Встречи помогают мне держать себя в тонусе. Я точно знаю: в здоровом теле — здоровый дух, — поделилась участница Татьяна Пастушкова.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Семья» и показывают, что в любом возрасте можно наслаждаться движением и чувствовать себя хорошо.

Получить полную информацию о расписании занятий, порядке записи и планах кружковой работы можно по телефонам: 44-36-62, +7 (978) 933-53-49, а также по адресу: улица Хрусталева, дом 27. Для записи в кружки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

источник: Правительство Севастополя

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